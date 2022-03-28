«Приятный слёзовыжиматель»: драма о глухих признана лучшим фильмом года

В главной номинации на кинопремии «Оскар-2022» впервые победил фильм, показанный на стриминговой платформе (также он получил призы за лучшую мужскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий). Из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса драму «CODA: Ребёнок глухих родителей» про семью слабослышащих рыбаков и их дочь, которая мечтает поступить в колледж и стать певицей, в прокате мало кто видел, но она была выкуплена за рекордные $25 млн. О лучшем фильме 2021 года рассказывает NEWS.ru.

Мировая премьера картины режиссёра Шаны Хейдер с участием слабослышащих актёров состоялась на фестивале независимого американского кино «Сандэнс» 28 января 2021 года. Фильм взял главный и зрительский призы, спецнаграду жюри за актёрский ансамбль и работу режиссёра, а также был восторженно принят критиками. Издание IndieWire назвало ленту «приятным для публики слёзовыжимателем». И как в воду глядело, предположив, что её «бизнес-перспективы легко вызовут войну торгов между кинотеатральными дистрибьюторами и богатыми стриминг-сервисами». Спустя два дня после премьеры компания Apple приобрела права на распространение фильма за рекордные для фестиваля $25 млн (при этом бюджет ленты составил $10 млн).

Летом прошлого года после минимальной промокампании картина «CODA: Ребёнок глухих родителей» была показана стриминг-сервисе Apple TV+ и на больших экранах в некоторых странах мира. Однако фильм не получил той аудитории, на которую мог бы рассчитывать: широкому прокату помешали ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. Кассовые сборы едва превысили $1 млн.

Очевидно, что для Apple покупка прав на фильм носила скорее репутационный характер. Хотя эта тёплая лента о провинциальной семье, которая остаётся сплочённой, несмотря на внутренние конфликты, и служит объектом насмешек и пренебрежения «нормальных» людей из внешнего мира, заслуживает быть увиденной миллионами.

Главная героиня фильма — 17-летняя Руби Росси (Эмилия Джонс). В отличие от остальных членов семьи, у неё нет проблем с нарушением слуха. Более того — она обладает вокальным талантом, который замечает педагог, предложивший ей задуматься о музыкальной карьере и помочь с поступлением в колледж. Это и становится камнем преткновения в отношениях Руби с родственниками. Они привыкли, что девушка выступает для них «переводчиком» в общении с внешним миром, и не хотят отпускать. К тому же именно сейчас она нужна семье как никогда: устав от скупщиков, отец и брат героини решили открыть собственную компанию по торговле рыбой.

«CODA: Ребёнок глухих родителей» объединяет несколько сюжетных линий: здесь и история взросления старшеклассницы, пытающейся найти путь в жизни, и первая школьная любовь, и драма семьи, испытывающей финансовые трудности. Но главное — социальная миссия фильма, который обращает внимание зрителей на сложности существования слабослышащих людей в американском обществе и проблему их дискриминации. Над Руби смеются за использование языка жестов, её брата открыто называют уродом. И кто здесь глухой — герои или окружающие их «полноценные» люди, вопрос открытый.

Впрочем, фильм «CODA: Ребёнок глухих родителей» завершает вполне традиционный для американского кино хеппи-энд. Родственники Руби не слышат, но видят её триумф на сцене, а коллеги-рыбаки начинают учить язык жестов, чтобы помочь семье Росси интегрироваться в общество.