«Привет, Россия»: Джонни Депп заговорил на русском языке

https://static.news.ru/photo/3724d198-a32c-11eb-b53c-96000091f725_660.jpg Джонни Депп Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актёр Джонни Депп записал видеообращение к зрителям из России, в котором пригласил их посмотреть новый фильм со своим участием.

Привет, Россия, — сказал он в начале ролика, после чего вновь перешёл на английский язык.

Депп пригласил российских зрителей на фильм «Великий», назвав проект важной историей, способной вдохновить каждого. Завершил своё обращение актёр, сказав «спасибо» по-русски.

Картина «Великий» расскажет зрителям о событиях 1970-х годов. Герой Деппа, военный фотограф Юджин Смит, отправляется в Японию по заданию журнала Life и наблюдает там серьёзную экологическую катастрофу. Он решает рассказать о ситуации, которая связана с отравлением ртутью бухты города Минамата.

В декабре из американской библиотеки Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Поводом мог стать скандальный развод с Эмбер Хёрд. Актёр лишился многих контрактов и ролей после того, как бывшая жена обвинила Деппа в рукоприкладстве и оскорблениях. Актёр подал в суд на таблоид The Sun за клевету, но проиграл дело.