Прилучный рассказал о пережитом страхе на съёмках «Девятаева»

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Актёр Павел Прилучный рассказал о работе над фильмом «Девятаев» режиссёров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. В интервью Пятому каналу, он признался, что в картине все рисковые трюки он исполнял сам наравне с профессионалами.

Премьера фильма состоялась накануне. В основу его сюжета легла история советского лётчика Михаила Девятаева, совершившего побег из нацистского концлагеря на бомбардировщике Heinkel He 111.

Павел Прилучный исполнил главную роль. Для подготовки к ней ему даже пришлось специально обучаться искусству пилотирования. Но однажды случился момент, когда страх все-таки на минуту взял над ним верх.

Были специальные курсы, я ходил и действительно летал, под Питером. У меня был замечательный тренер, Александр, который в какой-то момент, когда я уже налетал часы, отпустил штурвал и сказал: «Ну, а теперь давай сам!». И тут я понял, что вдруг мои поджилочки затряслись, — рассказал Прилучный.

Он добавил, что несмотря на охвативший его страх, он получил «дичайшее удовольствие». По его словам, небо — это потрясающее пространство, где чувствуешь себя абсолютно свободным.

Прилучный также выразил благодарность режиссёрам картины, создавшим артистам комфортные условия, в которых им было приятно работать над образами.

За это им поклон, потому что совершенно другие качества находишь в роли, и у тебя есть возможность что-то ещё придумать, — рассказал актёр.

Ранее Павел Прилучный опубликовал видео со съёмочной площадки фильма «Девятаев». На кадрах видно, что актёру пришлось сильно похудеть для роли. Ранее в СМИ также сообщалось, что он сбросил 20 кг и планировал похудеть до 39 кг, так как лётчик начал весить именно столько, когда попал в плен.