Прилучный привел жену на премьеру фильма «Слон» о настоящем мужчине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Прилучный и Зепюр Брутян на премьере сериала «Слон» в Москве

В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера триллера «Слон». Звездой вчера стал исполнитель главной роли актер Павел Прилучный, который пришел на мероприятие вместе с женой Зепюр Брутян.

По сюжету ленты главный герой Сергей спешит к сыну в больницу: ребенка ждет опасная операция. Главное — успеть привезти внушительную сумму, ведь счет идет на минуты. Только вот где и как Сергей раздобыл машину и деньги? И удастся ли ему добраться до цели? По словам режиссера Гарика Петросяна, идея сценария пришла после неприятной истории, произошедшей в его семье. Режиссер находился за рулем вдали от дома, когда одному из его родственников стало плохо. «Я понимал, что ничего не могу сделать, звонил всем своим друзьям и знакомым, которые могли бы помочь, — рассказывает Гарик Петросян. — Тогда все закончилось хорошо, и эти события подтолкнули меня к идее написать историю, которую позже я показал Сарику и Гевонду Андреасянам».

На главную роль продюсеры ленты пригласили актера Павла Прилучного. «Слон» — первый монофильм в карьере артиста. Как пояснил Сарик Андреасян, «вся история держится на одном актере». Режиссер описал замысел фильма как «историю в первую очередь о настоящих мужчинах, это кино о любви к семье и о том, на что мужчина готов ради своей семьи».

На премьеру Павел Прилучный пришел с женой, актрисой Зепюр Брутян, став главной звездой вечера. Поддержать его пришли певица Катя Лель, актрисы Наталья Рудова, Алика Смехова, Лиза Моряк, актер Иван Кокорин, музыкант Дмитрий Красилов и другие знаменитости.

Фото премьеры фильма «Слон» — в галерее NEWS.ru.