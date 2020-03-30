Кинокомпания Sony Pictures перенесла даты выпуска на большие экраны фильмов «Морбиус» и «Охотники за привидениями». Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.
«Морбиус», который должен был выйти 31 июля, теперь появится в кино только 19 марта 2021 года,
Перенос также коснулся фильма «Грейхаунд», сценаристом и исполнителем главной роли которого выступил Том Хэнкс. Новой даты у проекта пока что нет.
Ранее Sony Pictures перенесла премьеру второй части семейной комедии «Кролик Питер» с апреля на август, писал NEWS.ru. Теперь стало известно, что картину можно будет увидеть с 15 января 2021 года.
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