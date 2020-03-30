https://static.news.ru/photo/051f7d02-732a-11ea-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: SonyPicturesRU/youtube.com

Кинокомпания Sony Pictures перенесла даты выпуска на большие экраны фильмов «Морбиус» и «Охотники за привидениями». Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.

«Морбиус», который должен был выйти 31 июля, теперь появится в кино только 19 марта 2021 года, сообщает The Hollywood Reporter. «Охотники за привидениями: Наследники», запланированные на 10 июля, можно будет увидеть с 5 марта 2021 года.

Перенос также коснулся фильма «Грейхаунд», сценаристом и исполнителем главной роли которого выступил Том Хэнкс. Новой даты у проекта пока что нет.

Ранее Sony Pictures перенесла премьеру второй части семейной комедии «Кролик Питер» с апреля на август, писал NEWS.ru. Теперь стало известно, что картину можно будет увидеть с 15 января 2021 года.