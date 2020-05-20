Премьеру военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом перенесли в Сеть

https://static.news.ru/photo/378b67da-9a6f-11ea-b763-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Премьера военной драмы «Грейхаунд» по сценарию американского актёра Тома Хэнкса перенесли в Сеть. Картина должна быть выйти на больших экранах 12 июня, однако из-за затянувшегося режима изоляции в связи с пандемией коронавируса продюсеры решили не откладывать выпуск снова.

Лента появится на стриминговом сервисе Apple TV+. Это стало возможным после соглашения между платформой и компанией Sony Pictures, которая занимается дистрибьюцией фильма, сообщает Deadline.

«Грейхаунд» станет крупнейшей на настоящий момент премьерой для Apple TV+, начавшей работу в 2019 году.

Действие картины происходит в 1942 году. Американский капитан Эрнест Краузе, которому впервые доверили командование эсминцем, возглавил конвой союзников, движущийся через Атлантический океан под атакой немецких подлодок.

Фильм основан на романе «Добрый пастырь» (The Good Shepherd) британского писателя Сесила Скотта Форестера. Режиссёром фильма выступил Аарон Шнайдер, известный по ленте «Похороните меня заживо». Том Хэнкс также исполнил главную роль, писал NEWS.ru.