Премьеру новой «Матрицы» перенесли на 2022 год

Выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Выход ленты намечен на апрель 2022 года,
Ранее актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель.
Артисты Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали, почему решили сниматься в новой «Матрице». Они отметили, что были удивлены, когда узнали, что Лана Вачовски намерена создать продолжение, писал NEWS.ru.
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