Премьеру новой «Матрицы» перенесли на 2022 год

https://static.news.ru/photo/1555d550-afb0-11ea-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Матрица» Фото: Warner Bros. Pictures Co.

Выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Выход ленты намечен на апрель 2022 года, уточняет Consequence of Sound. Съёмки картины начались в феврале 2020 года и продолжились в Берлине в марте. Позже процесс пришлось заморозить из-за распространения COVID-19.

Ранее актёрский состав проекта продлил контракты на восемь рабочих недель.

Артисты Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали, почему решили сниматься в новой «Матрице». Они отметили, что были удивлены, когда узнали, что Лана Вачовски намерена создать продолжение, писал NEWS.ru.