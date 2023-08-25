Премьеру фильма «Дюна 2» перенесли на 2024 год Премьеру фильма «Дюна 2» из-за забастовки в Голливуде перенесли на 2024 год

Фото: Villeneuve Films/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьеру фантастического фильма «Дюна: Часть вторая» перенесли на 2024 год, сообщает издание Deadline. Компания Warner Bros. приняла такое решение из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров.

Кроме того, по информации издания, Warner Bros. перенесла премьеры фильма «Годзилла и Конг: Новая империя» и аниме «Властелин колец: Война рохирримов». Ранее предполагалось, что продолжение эпопеи Дени Вильнева выйдет на экраны 3 ноября текущего года.

Гильдия американских сценаристов начала забастовку в мае, не сумев перед этим достичь договоренности об улучшении условий труда с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В июле аналогичную забастовку инициировала Гильдия киноактеров и федерация артистов ТВ и радио США. В поддержку забастовки выступили, в частности, Дженнифер Лоуренс и Мэрил Стрип. При этом бывший исполнительный директор киностудий Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер убежден, что американскую киноиндустрию ждет коллапс, если стороны не смогут достичь договоренности до 1 сентября.

Гильдия сценаристов США объединяет более 11,5 тысячи авторов, создающих контент для голливудских фильмов, сериалов и развлекательных шоу.

Ранее российско-американский актер Игорь Жижикин отметил, что работа актера в России и в США существенно отличается правовыми гарантиями. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Кроме того, российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин, в которых они принимали участие, тогда как в Америке это обычная практика.