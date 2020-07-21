Премьеру «Довода» отложили на неопределённый срок

https://static.news.ru/photo/3def02b8-cb24-11ea-982f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Компания Warner Bros. перенесла на неопределённый срок премьеру фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Таким образом продюсеры хотят избежать финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.

Выход картины откладывался уже дважды. Изначально премьера была назначена на 17 июля, а последняя анонсированная дата — 12 августа, напоминает Variety.

Председатель правления Warner Bros. отметил, что студия может отказаться от планов одновременного выпуска ленты во всех странах и провести премьеру поэтапно на разных рынках.

Мы не рассматриваем «Довод» как традиционный глобальный релиз, и наши предстоящие маркетинговые и дистрибьюторские планы будут отражать это, — сказал он.

Ранее Кристофер Нолан отказался выпускать «Довод» на международном рынке до премьеры в США. Таким образом он захотел поддержать кинотеатры в стране, которые потерпели убытки из-за пандемии.

Он также заявлял, что новый фильм лучше всего подходит к просмотру в кинотеатре. По его словам, опыт съёмок картины и результат отличаются от всего, что он делал со своей командой до этого.

Как писал NEWS.ru, аналитик американской компании MKM Partners Эрик Хэндлер выступил с прогнозом возможного переноса премьеры «Довода». Он утверждает, что правительство США слишком рано приступило к открытию центров досуга и общественных мест.