Премьера сериала «Шерлок в России» пройдёт на ММКФ

https://static.news.ru/photo/71b7914a-0266-11eb-85d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ММКФ

Премьерный показ сериала «Шерлок в России» режиссёра Нурбека Эгена состоится на Московском международном кинофестивале (ММКФ), который будет проходить с 1 по 8 октября.

Проект стал третьим русскоязычным сериалом об этом персонаже и первым с оригинальным сюжетом. В шоу сыграли Максим Матвеев, Константин Богомолов, Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов и Константин Юшкевич.

6 октября в киноцентре «Октябрь» на 42-м Московском международном кинофестивале состоится премьера оригинального киносериала «Шерлок в России», — цитирует РИА новости сообщение организаторов.

По сюжету сыщик Шерлок Холмс разыскивает маньяка Джека Потрошителя, убившего в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, главный герой понимает, что его противник сбежал в Российскую империю.

Трейлер проекта вышел 7 сентября. С 22 октября шоу будет доступно на стриминоговом сервисе START, писал NEWS.ru.