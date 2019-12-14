https://static.news.ru/photo/3b0d00d4-1e47-11ea-a744-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Текст» Фото: Централ Партнершип

На фестивале «Неделя российского кино» в Нью-Йорке 13 декабря состоялась премьера картины Клима Шипенко «Текст». Фильм представили автор экранизации романа Дмитрия Глуховского и исполнитель главной роли актёр Александр Петров.

«Текст» закрывал программу фестиваля. Данное решение зрителям объяснила продюсер и соучредитель Недели российского кино Ирина Шашбис. Она сказала, что финальной картиной на фестивале поставили, по оценке экспертов, самый рейтинговый и популярный среди зрителей фильм, который также обладает глубиной и достаточным уровнем серьёзности.

Актёр Александр Петров рассказал зрителям о важности «Текста». Он напомнил, что сюжет фильма строится вокруг истории героя, которому подбросили наркотики, из-за чего он на много лет попал в тюрьму. Петров напомнил: ситуация очень напоминает нашумевшее в этом году дело журналиста Ивана Голунова.

Многие люди вместе с фильмом «Текст» как-то могут помочь каждому гражданину РФ — чтобы он понял, что он защищён и ему в любой момент не могут подбросить наркотики только потому, что он кому-то невыгоден, — ведь так и должно быть. Количество зрителей, которые уже посмотрели этот фильм, свидетельствует, что тема важная, — приводит ТАСС слова Петрова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм «Ван Гоги» российского режиссёра Сергея Ливнева стал лучшим фильмом Недели российского кино в Великобритании.

О победе киноленты стало известно 30 ноября на церемонии в Лондоне после принятия решения международным жюри.