Премьера продолжения «Рассказа служанки» состоится 28 апреля

https://static.news.ru/photo/c27b30c0-a827-11eb-8d69-96000091f725_660.jpg Фото: imdb.com

Долгожданная премьера четвёртого сезона сериала «Рассказ служанки» состоится 28 апреля. Продолжение выйдет на видеосервисе Hulu.

Действие сериала развернётся в Галааде, где Джун Осборн вместе со своими подругами прячется от охранительных сил. Также часть сцен будет происходить в Канаде, где теперь находятся некоторые герои. Особое место займёт адаптация спасённых детей и марфы к новой, свободной жизни.

В съёмках принимали участие Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли, Алексис Бледел, Энн Дауд, Макс Мингелла, Мадлен Брюэр, О. Т. Фагбенли, Аманда Брюгел, Брэдли Уитфорд и Сэм Джагер.

Первые серии популярного проекта вышли в 2017 году, и он сразу обрёл множество поклонников по всему миру. Однако новый сезон зрителям пришлось ждать два года — съёмки постоянно откладывались из-за пандемии коронавируса.

Ранее видеосервис Hulu опубликовал на YouTube тизер сериала «Девять совсем незнакомых людей», снятого по одноимённому роману Лианы Мориарти. Главная роль досталась Николь Кидман. Она сыграла роль российской эмигрантки по имени Маша.