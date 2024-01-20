Премьера на ТВ, 2-й сезон: последние новости о «Слове пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» могут показать по телевидению. Что об этом известно, что говорят о съемках 2-го сезона?

Правда ли, что «Слово пацана» покажут на ТВ

В Сети распространилась информация о премьере сериала «Слово пацана», анонсированной на телеканале НТВ. Первоначально показ киноленты был назначен на весну 2024 года, однако точная дата не раскрывалась. Затем сообщалось об отмене телепремьеры.

Как удалось выяснить корреспондентам KP.RU, пока об отмене релиза нашумевшей картины говорить рано. Пресс-служба НТВ отвергла слухи и подтвердила весенний старт показа. Дату выхода представители телеканала пообещали объявить позже.

Что известно о 2-м сезоне «Слова пацана»

Сыгравший группировщика Зиму в сериале актер Лев Зулькарнаев в эфире YouTube-шоу «Бэкстейдж» подал идею для второго сезона сериала. По мнению артиста, можно было бы снять продолжение проекта, которое рассказывало бы о переезде казанских бандитов в Москву.

«Если бы я снимал второй сезон, я бы дальше пошел по этой теме — как эпоха закручивает людей», — сказал Зулькарнаев.

31 декабря Крыжовников в своих социальных сетях опубликовал совместный снимок со сценаристом Андреем Золотаревым, намекая на продолжение сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Сценарист Андрей Золотарев рассказывает, как бы он написал второй сезон», — подписал фото режиссер.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Как снимали драки в «Слове пацана»

Российский артист Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в драме Крыжовникова, рассказал, что никогда не дрался, хотя в киноленте принял участие сразу в нескольких жестоких сценах. Молодой артист честно признался, что в реальной жизни стал жертвой избиения из-за девушки.

«Я никогда в жизни не дрался. А меня били из-за женщины. Это была ревность (со стороны другого парня). Я понял, что это не приведет ни к чему хорошему», — поделился Копейкин в шоу «Разговоры с пацанами».

Сыгравший Пальто в «Слове пацана» Леон Кемстач рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во время съемок драк. По его словам, эти сцены были утомляющими.

«Драки чаще всего происходили на улице — это холодно, это зима, но это все стоит того. <...> Приходилось и в лужах валяться. Заранее это, конечно, все репетировалось», — добавил Копейкин.

Что говорят в России о «Слове пацана»

Российский актер и депутат Государственной думы Дмитрий Певцов назвал сериал победой отечественного кино. По его мнению, обвинения в адрес шоураннеров проекта касаемо героизации детского бандитизма не соответствуют действительности.

«„Слово пацана“ — это хорошее, качественное, честное кино, где все честно и художественным языком рассказывается о том, куда может привести любое маленькое или большое преступление», — сказал Певцов в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Пресс-служба Wink Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

При этом актер Павел Майков сдержанно высказался о «Слове пацана», который часто сравнивают с «Бригадой», где тот сыграл. По словам артиста, он не досмотрел до конца драму Крыжовникова.

«Хватило несколько серий», — заявил Майков журналу The Voice Mag.

В неоднозначном отношении к сериалу признался и продюсер Леонид Ярмольник. Он отметил, что картина обращает внимание на важность воспитания детей и то, как строятся взаимоотношения людей.

«У меня сложное отношение к этому сериалу. Хотя все это основано на реальных событиях. Думаю, может быть, из-за того, что время сегодня такое трудное и мрачноватое (даже не знаю, подходит ли это слово), размышляя о прошлом, поражаешься тому, насколько то, что происходило, было неправильным», — сказал Ярмольник в интервью ТАСС.

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