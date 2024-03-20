Премьера «Летучего корабля»: отзывы, сюжет, из-за каких актеров переснимали

Фото: Наше Кино

Кадр из фильма «Летучий корабль»

20 марта состоялась светская премьера музыкального фэнтезийного фильма Ильи Учителя «Летучий корабль», вдохновленного одноименной советской картиной. О чем эта лента, какие актеры в ней сыграли, почему сказку пришлось переснимать?

О чем фильм «Летучий корабль»

Сюжет ремейка только отчасти повторяет советский оригинал. В центре сюжета царевна Забава, которую отец хочет выдать замуж, чтобы решить финансовые трудности. Приспешник государя боярин Полкан предлагает в качестве супруга своего сына Полкана Полкановича, которого все на иностранный манер называют Полем.

Пока жених добирается до Забавы, она знакомится с моряком Иваном. Молодой человек влюбляется в царевну и, чтобы жениться на ней, отправляется в волшебный лес за золотом. Во время путешествия «холоп» обретает не только золото, но и друзей, которые помогают ему построить летучий корабль для кругосветного путешествия с возлюбленной.

Тем временем на смотрины прибывает Поль. Знакомясь с царевной, он рассказывает, что поймал одно из самых редких и опасных существ, «ужасного монстра», и представляет всем леди Джейн, способную превращаться в жар-птицу.

В итоге настоящая любовь окажется сильнее: злодей будет повержен, а Иван вместе с Забавой ступят на борт летучего корабля и отправятся за новой мечтой.

Известно, что в фильме будут звучать песни Максима Дунаевского и Юрия Энтина «А я не хочу, не хочу по расчету», «Ах, если бы сбылась моя мечта», «Я водяной, я водяной!», «Человек я простой» и частушки Бабок-ежек.

Фото: Наше Кино Моряк Иван в фильме «Летучий корабль»

Какие актеры сыграли в фильме «Летучий корабль»

Режиссером фильма выступил 31-летний Илья Учитель, сын режиссера Алексея Учителя. Его отец стал генеральным продюсером проекта.

«Это картина для семейного просмотра, которую мы хотим выпустить на экран под весенние каникулы. Нам важно, чтобы ничто не омрачало впечатления от всеми любимого сказочного сюжета и музыки Максима Дунаевского», — отметили продюсеры.

Влюбленного в царскую дочь матроса сыграл Александр Метелкин, знакомый зрителям по фильму «Перевал Дятлова». Роль капризной и своенравной Забавы исполнила Ксения Трейстер, а ее экранным отцом стал Леонид Ярмольник. Коварного Поля, сватающегося к царевне, сыграл Андрей Бурковский.

В съемках сказки также приняли участие Федор Добронравов, Полина Гагарина, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Ксения Раппопорт и другие.

Фото: Наше Кино Леонид Ярмольник в роли царя

Почему переснимали «Летучий корабль»

Выход фильма «Летучий корабль» был перенесен с 7 на 21 марта. Как сообщали создатели картины, некоторые сцены с актрисой, уехавшей в Киев, пришлось переснимать. Имя артистки не называлось.

«Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли „картинку“», — уточняли продюсеры.

Каковы отзывы о фильме «Летучий корабль»

Зрители, успевшими первыми посмотреть картину, делятся в Сети как положительными, так и отрицательными отзывами. Неоднозначные чувства у публики вызвали каверы песен из оригинальной картины.

«Детский фильм. Одна компьютерная графика. Ещё перепевка известных песен. Своих идей нет, сняли по мультику. Одно отличие — главный герой не трубочист, а моряк», — написала одна из пользовательниц.

Не понравилась зрителям и цветовая гамма картины. Ремейк раскритиковали за обилие ярких красок, напомнившее зрителям американский фильм «Барби», вышедший на экраны в 2023 году.

«Цветовая гамма в стиле „Барби“. Почему наши киношники используют только серь и хмарь и вырвиглаз? Что, других колористик в мире кино не существует?» — возмутились в Сети.

Читайте также:

Последние новости шоубиза 20 марта: что с Кологривым, Киркоровым, Пугачевой

«На селе навозом занимается»: где Юлия Михалкова из «Уральских пельменей»

Его запретили на Украине из-за Крыма. Как живет актер Михаил Полицеймако