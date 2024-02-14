Премьера «Лед-3»: о чем фильм, отзывы, актеры, стоит ли смотреть

Фото: НМГ Кинопрокат

Кадр из фильма «Лед-3»

14 февраля состоялась премьера третьей части спортивной мелодрамы «Лед». О чем эта лента, почему в ней не сыграла Аглая Тарасова, стоит ли смотреть фильм?

О чем фильм «Лед-3»

Сюжет картины строится вокруг судьбы выросшей дочери фигуристки Надежды Лапшиной и хоккеиста Александра Горина. Девочку тоже зовут Надя, и она пошла по стопам матери, выбрав из всех видов спорта на льду именно фигурное катание.

Теперь главная цель девушки — победа в «Кубке Льда», как мечтала в свое время ее мама, но отец возражает. Горин, сложно переживающий смерть супруги, стремится уберечь подростка от любых трудностей. Тем не менее, чтобы помочь дочери победить в «Кубке Льда», Горин обращается к тренеру Ирине Шаталиной, которая соглашается помочь, несмотря на свой диагноз (онкология).

На тайной тренировке Надя знакомится с дерзким хоккеистом из Москвы, между ними вспыхивают чувства. Отец не верит в искренность влюбленности молодого спортсмена и разлучает пару.

Какие актеры сыграли в фильме «Лед-3»

Актер Александр Петров вернулся к амплуа хоккеиста Александра Горина, а Мария Аронова вновь предстанет перед зрителями в роли тренера Ирины Шаталиной.

«В третьем фильме Шаталина переосмысляет свою жизнь, понимает, что ей есть для кого жить: Саша Горин ей как сын, а Надя — как внучка. Она чувствует, что нужна не просто в качестве поддержки, а что ее любят. Люди начинают совершать разные поступки ради того, чтобы она была рядом. Для нее это открытие одинокого человека», — говорила Аронова.

Партнерша Петрова по съемкам в предыдущих частях спортивной мелодрамы актриса Аглая Тарасова в этот раз не появилась в фильме. Главные роли в третьей части картины исполнили Анна Савранская и Степан Белозеров. В мелодраме также снялись Сергей Лавыгин и Елена Николаева.

Сценарий фильма написали Андрей Золотарев, работавший над всеми частями франшизы, а также Аксинья Борисова и Александр Андрющенко. Среди продюсеров фильма представлены Федор Бондарчук, Денис Баглай и Михаил Врубель.

Режиссером мелодрамы стал Юрий Хмельницкий. Для него картина стала дебютной. Первую часть мелодрамы снимал Олег Трофим. Второй фильм выпустил Жора Крыжовников.

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «Лед-3»

Кому понравился фильм «Лед-3», стоит ли смотреть

Новую часть картины хвалят за постановку музыкальных номеров, сюжетные линии, благодаря которым герои мелодрамы находят свое место в жизни, и отсутствие неуместных флешбэков.

«Первая часть была особенно зрелищной, вторая — больше переживательной, ну а третья прекрасно сочетает и то и другое. Плюс еще прекрасная история любви, в которой Надя, уже дочка, словно повторяет судьбу своей мамы и тоже влюбляется в хоккеиста. Правда, ее избранник совсем не похож на ее папу, которого очень ярко и трогательно играет Александр Петров. В целом эта часть получилась очень милой и как завершение, считаю, очень удачной», — написала пользовательница Анастасия.

«Отличная игра актеров и потрясающая хореография выступлений», — отметил зритель по имени Максим.

Пользователи отмечают, что им понравился фильм «о настоящей любви, дружбе и поддержке» с хорошим концом. Хотя на одном моменте, по признанию некоторых, наворачивались слезы, в картине все же было больше смешных и приятных моментов.

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр из фильма «Лед-3»

За что критикуют фильм «Лед-3», стоит ли смотреть

Зрителям не понравилось, что шоураннеры все же использовали штампы мелодрам. Отдельной порции шуток удостоилась сцена, в которой Александр Петров читает рэп.

«Мелодраму без штампов я не помню, есть скорее те, где это меньше в глаза бросается», — написала одна из зрительниц.

«Наша песня хороша, начинай сначала. Сюжет один и тот же: что в первой части „Баба-яга“ Петров, который вечно против. То он был против того, чтобы дочь занималась фигурным катанием, теперь снова против. Снова „Кубок Льда“, снова любовь с молодым хоккеистом», — возмутилась другая.

Некоторые зрители отметили, что им сложно воспринимать фильм без Аглаи Тарасовой.

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