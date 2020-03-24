https://static.news.ru/photo/c8481b44-6e62-11ea-ab83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wonder Woman/facebook.com

Студия Warner Bros из-за распространения коронавируса сдвинула сроки дебюта в прокате фильма «Чудо-женщина: 1984». По новым планам, премьера картины с израильтянкой Галь Гадот в главной роли состоится не 5 июня, а 14 августа 2020 года.

Как заявил представитель студии, в Warner Bros надеются, что за это время «мир станет более безопасным и здоровым», сообщает Deadline.

Режиссёром второй части истории о супергероине является Патти Дженкинс, снимавшая и первую часть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу. Кроме того, в стране будет запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах.