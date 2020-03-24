Студия Warner Bros из-за распространения коронавируса сдвинула сроки дебюта в прокате фильма «Чудо-женщина: 1984». По новым планам, премьера картины с израильтянкой Галь Гадот в главной роли состоится не 5 июня, а 14 августа 2020 года.
Как заявил представитель студии, в Warner Bros надеются, что за это время «мир станет более безопасным и здоровым»,
Режиссёром второй части истории о супергероине является Патти Дженкинс, снимавшая и первую часть.
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя правительства Татьяна Голикова поручила региональным властям усилить меры по борьбе с коронавирусом. Все кинотеатры и ночные клубы временно прекратят свою работу. Кроме того, в стране будет запрещено курение кальянов в кафе, ресторанах и барах.
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