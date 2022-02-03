Премьера фильма «Короче, я женюсь!»

Сегодня, в четверг, 3 февраля, состоялся первый показ российской романтической комедии «Короче, я женюсь!» режиссёра Виталия Манюкова. Картина рассказывает историю решившего жениться Кости, который теперь собрал двух лучших друзей для объявления радостного события и сопутствующих празднеств. Однако он ещё не знает о том, что его друзья раньше встречались с его будущей невестой. В главных ролях снялись многообещающие Дмитрий Новиков, Дмитрий Стручков, Савелий Наумов, Александр Хохлов, а также знакомые зрителю Алексей Маклаков, Ирина Безрукова и Валентина Мазунина. Общероссийская премьера фильма назначена на 10 февраля.