Премьера фильма «Короче, я женюсь!»

Сегодня, в четверг, 3 февраля, состоялся первый показ российской романтической комедии «Короче, я женюсь!» режиссёра Виталия Манюкова. Картина рассказывает историю решившего жениться Кости, который теперь собрал двух лучших друзей для объявления радостного события и сопутствующих празднеств. Однако он ещё не знает о том, что его друзья раньше встречались с его будущей невестой. В главных ролях снялись многообещающие Дмитрий Новиков, Дмитрий Стручков, Савелий Наумов, Александр Хохлов, а также знакомые зрителю Алексей Маклаков, Ирина Безрукова и Валентина Мазунина. Общероссийская премьера фильма назначена на 10 февраля.
Актриса Анастасия Стельмашенко
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Константин Романенко
Артём Соболев/NEWS.ru
Артист эстрады Александр Матвеев
Артём Соболев/NEWS.ru
Анастасия Петрова
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Ирина Безрукова
Артём Соболев/NEWS.ru
Александр Хохлов и Дмитрий Новиков
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Дмитрий Стручков (в центре)
Артём Соболев/NEWS.ru
Актриса Маргарита Аброськина
Артём Соболев/NEWS.ru
Актёр Андрей Борисов
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости и актёры на премьере фильма «Короче, я женюсь!»
Артём Соболев/NEWS.ru
Гости на премьере фильма «Короче, я женюсь!»
Артём Соболев/NEWS.ru