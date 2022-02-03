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Премьера фильма «Короче, я женюсь!»
Кино

Премьера фильма «Короче, я женюсь!»

В Москве прошёл показ комедии «Короче, я женюсь!» режиссёра Виталия Манюкова
21:25, 03 февраля 2022
Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Сегодня, в четверг, 3 февраля, состоялся первый показ российской романтической комедии «Короче, я женюсь!» режиссёра Виталия Манюкова. Картина рассказывает историю решившего жениться Кости, который теперь собрал двух лучших друзей для объявления радостного события и сопутствующих празднеств. Однако он ещё не знает о том, что его друзья раньше встречались с его будущей невестой. В главных ролях снялись многообещающие Дмитрий Новиков, Дмитрий Стручков, Савелий Наумов, Александр Хохлов, а также знакомые зрителю Алексей Маклаков, Ирина Безрукова и Валентина Мазунина. Общероссийская премьера фильма назначена на 10 февраля.

Актриса Анастасия Стельмашенко

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Константин Романенко

Артём Соболев/NEWS.ru

Артист эстрады Александр Матвеев

Артём Соболев/NEWS.ru

Анастасия Петрова

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Ирина Безрукова

Артём Соболев/NEWS.ru

Александр Хохлов и Дмитрий Новиков

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Дмитрий Стручков (в центре)

Артём Соболев/NEWS.ru

Актриса Маргарита Аброськина

Артём Соболев/NEWS.ru

Актёр Андрей Борисов

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости и актёры на премьере фильма «Короче, я женюсь!»

Артём Соболев/NEWS.ru

Гости на премьере фильма «Короче, я женюсь!»

Артём Соболев/NEWS.ru

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