Премьера «Брата-3»: о чем фильм, кем заменят Бодрова, общее с Балабановым

Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эзейнштейна»

Кадр со съемок фильма «Брат-3»

1 февраля состоялась премьера фильма «Брат-3». О чем эта кинолента, почему ее называют скандальной, есть ли у нее схожие черты с работами Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2»?

О чем фильм «Брат-3»

Художественный фильм российского режиссера Валерия Переверзева, несмотря на название, не связан с картинами Балабанова. Хотя отсылки к работам режиссера есть: например, в первом тизере один из героев задавал вопрос «В чем сила, брат?», ранее заданный Данилой Багровым. Трейлер собрал тысячи дизлайков на YouTube.

«В одной из наших многочисленных ночных бесед родился термин „экскурсионизм“. Это не жанр, а скорее некое направление, сосредоточение всей андеграундной современной культуры, которую Валерий Переверзев собирает в антинарративное повествование. Так что ждать от фильма внятного сюжета не стоит», — сказал директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак, слова которого приводит «Петербургский дневник».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Оливье Сиу во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актер Оливье Сиу во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева, актер Оливье Сиу и рэпер Птаха во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева, актер Оливье Сиу и рэпер Птаха во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер Валерий Переверзев во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссер Валерий Переверзев во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рэпер Давид Нуриев (Птаха) во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рэпер Давид Нуриев (Птаха) во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Переверзева во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Владислав Пастернак во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продюсер Владислав Пастернак во время пресс-конференции к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Кадр из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Кадр из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эзейнштейна» Кадр со съемок фильма «Брат-3» Фото: Кинокомпания «Улица Сергея Эзейнштейна» Кадр со съемок фильма «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Эрик Робертс в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Эрик Робертс в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Юрий Торсуев в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Юрий Торсуев в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актеры в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Рэпер Давид Нуриев (Птаха) в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Рэпер Давид Нуриев (Птаха) в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Василий Карпенко в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Василий Карпенко в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Юрий Торсуев в кадре из трейлера к фильму «Брат-3» Фото: Youtube/Кинокомпания «Улица Сергея Эйзенштейна» Актер Юрий Торсуев в кадре из трейлера к фильму «Брат-3»

События фильма происходят в России на рубеже 1990–2000-х годов, в городе Тамбове. Героями ленты стали генеральская дочь, которая влюблена в уличного художника, члены преступной группировки, которую возглавляет брат-близнец генерала, и двое грабителей-неудачников. Последние проваливают задание, что запускает череду событий, которые изменят жизни остальных героев.

По словам создателей «Брата-3», в фильме представлено несколько киноновелл, которые на первый взгляд кажутся разрозненными, однако с определенного момента становятся частями одной истории.

Слоган киноленты гласит: «Комедия — это когда несмешно».

Кто сыграл в фильме «Брат-3»

Режиссером, сценаристом, продюсером и оператором картины выступил сам Переверзев, который также отвечал на монтаж ленты. Главные роли исполнили прославившиеся в детстве благодаря картине «Приключения Электроника» братья Владимир и Юрий Торсуевы. Кроме того, на экранах появился рэпер Птаха.

«Снять продолжение „Брата“ без Сергея Бодрова нельзя, поэтому не стоит ожидать, что в фильме „Брат-3“ будет какой-то его двойник. У нас совсем другое кино, каждый кадр которого как будто сначала нарисован и только потом воплощен», — сказал Птаха.

В съемках картины также приняла участие Александра Вознесенская, примерившая образ генеральской дочери. Ее экранным возлюбленным (художником) стал Василий Карпенко. В «Брате-3» зрители увидели и иностранных актеров: Эрика Робертса, Костаса Мэндилора и других.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Торсуев и Владимир Торсуев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Торсуев и Владимир Торсуев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Рапопорт на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Рапопорт на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Катя Лель на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Катя Лель на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Колесниченко на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Колесниченко на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Aэшн-блогер Люси LovaLova на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Aэшн-блогер Люси LovaLova на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru на премьере фильма «Брат 3» на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru на премьере фильма «Брат 3» на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Мезенцев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Мезенцев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Сорокин с дочерью на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Сорокин с дочерью на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, певица Анна Калашникова на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса, певица Анна Калашникова на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Торсуев, Владимир Торсуев и Валерий Переверзев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Юрий Торсуев, Владимир Торсуев и Валерий Переверзев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Переверзев на премьере фильма «Брат 3» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Переверзев на премьере фильма «Брат 3»

За что критикуют «Брата-3»

Обозреватель MAXIM Олег Бочаров сравнил фильм Переверзева с андеграундной картиной «Зеленый слоник», которую Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга признал запрещенной к распространению на территории России. По словам журналиста, лента оказалась троллингом.

«Перед вами не „Брат“, а „Борат“. Жестокий, глумливый троллинг, о котором горланили Sex Pistols в своем кинофильме „Великое рок-н-ролльное надувательство“. Чему нас учит это кино, в чем зарыт смысл, мы поняли только утром, когда прошло похмелье от просмотра: людям рассказывают про бандитские девяностые языком черного сюрреализма», — написал Бочаров.

Издание «Блокнот» похвалило картину за две вещи: игру рэпера Птахи и виды города — в картине мелькали не только современные, но и архивные кадры. Журналисты отметили, что у создателей получилось «очень странное кино», больше похожее на «длинный двухчасовой клип, который удалось показать на больших экранах».

«Тут вроде как есть сюжет, главные действующие лица, второстепенные персонажи, какая-то мотивация у героев и даже экшен. Но все это можно увидеть в трейлерах, а новых кадров, увлекающих в повествование, минимальное количество», — отметили посетившие премьеру журналисты.

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