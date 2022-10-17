Представлен трейлер второго сезона комедии «Секреты семейной жизни»

Фото: Пресс-служба KION

Кадр из сериала «Секреты семейной жизни»

Состоялась премьера трейлера второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни». Роли в сериале исполнили Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров, Регина Тодоренко, Риналь Мухаметов и другие российские актеры. В онлайн-кинотеатре KION сериал можно будет увидеть 21 октября.

В центре сюжета комедии «Секреты семейной жизни» находится противостояние молодой семейной пары и следователя. Главные герои — Никита и Полина — находится не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. Кроме того, за Полину начинают вести борьбу сразу трое мужчин, которые по разным причинам хотят связать с ней свою жизнь.

Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» входил в первый пакет originals при запуске онлайн-кинотеатра KION, для нас важен этот проект, который в развлекательном и чуть экстремальном жанре авантюрной комедии говорит о вечных семейных ценностях, любви и дружбе в браке молодых людей. Первый сезон показал отличные цифры просмотров, поэтому у нас не было сомнений в том, что историю надо продолжать, — рассказал генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

KION ранее объявил о премьере нового сезона психологической драмы «Триггер», он состоится 17 октября на Первом канале. «Триггер» — драма о психологе с неординарным подходом к клиентам и их проблемам. Артём Стрелецкий — сторонник шоковой терапии. Он считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать, поэтому он постоянно провоцирует своих клиентов и намеренно их выталкивает из зоны комфорта.