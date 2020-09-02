Предпродажи билетов на премьеру «Довода» превысили июньские сборы в кино

https://static.news.ru/photo/ddff03ce-ecef-11ea-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Предварительные продажи на фильм «Довод» британского и американского режиссёра Кристофера Нолана превысили сборы в кино за июнь. Бронирование билетов принесло российским кинотеатрам 7,6 млн рублей.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), показатель на 29% выше, чем кассовые сборы всех кинотеатров страны, большинство из которых были закрыты из-за запретов на массовые мероприятия, введённые в связи с пандемией коронавируса, передаёт РБК.

Согласно прогнозам независимого аналитика Сергея Лаврова, в первый уик-энд «Довод» соберёт 100 млн рублей и по итогам проката — 500 млн рублей. Он отметил, что это высокий показатель в сложившейся ситуации, когда ещё не во всех регионах кинозалы возобновили работу.

За первую неделю проката в мире картина «Нолана» собрала $53 млн. Фильм вышел в 41 стране мира помимо США, писал NEWS.ru.