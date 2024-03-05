«Поживее»: Бикович назвал главное отличие сербов от русских Бикович: ночная жизнь в Сербии поживее, чем в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Милош Бикович

Ночная жизнь в Сербии поживее, чем в России, рассказал на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» живущий на две страны актер Милош Бикович. Артиста попросили назвать различия между двумя странами и народами. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, темперамент сербов «более южный», хотя у русских он тоже присутствует.

У нас ночная жизнь поживее. Да, не удивляйтесь. <...> У нас темперамент немножко более южный. Я бы не сказал, что его в России нет, потому что его бы в России так не любили, если бы в россиянах этого тоже не было, — объяснил актер.

В целом же Бикович не видит какой-либо ментальной разницы между двумя народами. По его мнению, ее больше между двумя сербами или двумя черногорцами, нежели между сербом и русским.

Ранее на премьере картины «Любовь со второго взгляда» в Санкт-Петербурге Бикович рассказал, что участвовать в картине его вынудили друзья из кинематографа. По его словам, изначально он отказался сниматься в фильме. Бикович пошутил, что продюсеры пригрозили ему окончанием кинокарьеры, после чего он согласился.

До этого актера лишили роли в американском сериале «Белый лотос». Съемки картины от HBO практически переросли в международный скандал: сначала офис телекомпании с требованием убрать Биковича из сериала «атаковали» украинские зрители, после чего к делу подключился МИД Украины. Сам Бикович считает, что в шоу-бизнесе необходимо создавать скандалы.