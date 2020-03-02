Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя.
Картина рассказывает о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка СССР. В 1958 году спортсмена отправили в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.
Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь, — говорится в описании к ролику.
Роль футболиста исполнил актёр Александр Петров. Автором сценария выступил Константин Челидзе. Премьера фильма запланирована на 16 апреля 2020 года.
Первый трейлер «Стрельцова» компания Central Partnership опубликовала в декабре 2019 года, писал NEWS.ru.
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