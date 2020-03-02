https://static.news.ru/photo/690b0284-5c85-11ea-8527-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Стрельцов» Фото: Central Partnership

Российская кинокомпания Central Partnership опубликовала трейлер фильма «Стрельцов» режиссёра Ильи Учителя.

Картина рассказывает о жизни футболиста Эдуарда Стрельцова, олимпийского чемпиона и обладателя Кубка СССР. В 1958 году спортсмена отправили в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он — чемпион. Великий спортсмен, заслуживший настоящую народную любовь, — говорится в описании к ролику.

Роль футболиста исполнил актёр Александр Петров. Автором сценария выступил Константин Челидзе. Премьера фильма запланирована на 16 апреля 2020 года.

Первый трейлер «Стрельцова» компания Central Partnership опубликовала в декабре 2019 года, писал NEWS.ru.