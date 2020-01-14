https://static.news.ru/photo/b44f1ace-36b4-11ea-addf-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Бладшот» Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.

Дизель сыграл бывшего морпеха Рэя Гаррисона, которого в результате эксперимента с нанотехнологиями, проводимого корпорацией RST, наделили суперспособностями.

Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на всё, чтобы выяснить правду, — говорится в описании к ролику.

Режиссёром фильма выступил Дэйв Уилсон, известный по работе над сериалом «Любовь, смерть и роботы». Премьера картины состоится 27 февраля.

Первый трейлер фантастического боевика «Бладшот» был опубликован в октябре 2019 года, писал NEWS.ru.