Кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.
Дизель сыграл бывшего морпеха Рэя Гаррисона, которого в результате эксперимента с нанотехнологиями, проводимого корпорацией RST, наделили суперспособностями.
Контролируя тело Рэя, компания влияет на его разум и воспоминания. Но герой пойдет на всё, чтобы выяснить правду, — говорится в описании к ролику.
Режиссёром фильма выступил Дэйв Уилсон, известный по работе над сериалом «Любовь, смерть и роботы». Премьера картины состоится 27 февраля.
Первый трейлер фантастического боевика «Бладшот» был опубликован в октябре 2019 года, писал NEWS.ru.
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