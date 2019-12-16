https://static.news.ru/photo/4b940a26-2016-11ea-92b7-fa163e074e61_660.jpg «Лучший стрелок-2» Фото: Paramount Pictures

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Лучший стрелок-2».

Новый фильм рассказывает о встрече главного героя Пита «Маверика» Митчелла (Том Круз) с Брэдли Брэдшоу, сыном его погибшего друга Ника Брэдшоу.

Находясь перед лицом неопредлённого будущего и борясь с призраками своего прошлого, Маверик вступает в битву со своими самыми глубокими страхами. В самый разгар миссии ему придётся выбирать тех, кто отправится с ним в полёт, — говорится в описании к ролику.

Проект стал продолжением «Лучшего стрелка» (1986 год), где главную роль также сыграл Круз. Режиссёром новой картины выступил Джозеф Косински, известный по таким фильмам, как «Обливион» и «Трон: Наследие». В картине также роли исполнят Эд Харрис, Дженнифер Коннелли и Джон Хэмм.

Как писал NEWS.ru, презентация первого трейлера состоялась в июле на международном фестивале Comic-Con International — одном из крупнейших форумов комиксов, фильмов, мультипликации и сериалов в жанре фантастики.