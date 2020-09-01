Появился трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь». Премьера намечена на 18 сентября.
Проект рассказывает о шести подростках, которые попадают в парк с живыми динозаврами. Они оказываются неподалёку от огромных рептилий и вынуждены выживать собственными усилиями.
Шоураннерами стали Скотт Кример, работавший над анимационным сериалом «Пингвины из Мадагаскара» и Лейн Луэрас, известная по фильму «Приключения Кота в сапогах». Проект получит восемь эпизодов.
Как писал NEWS.ru, телеканал HBO запустил в производство сериал «Сфера» по роману американского писателя Майкла Крайтона, также известного как автор фантастики «Парк юрского периода». Проектом занялась команда, создавшая сериал «Мир Дикого Запада».
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