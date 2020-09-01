Появился трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь»

https://static.news.ru/photo/05d85844-ec61-11ea-ab43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала «Мир Юрского периода: Меловой лагерь». Премьера намечена на 18 сентября.

Проект рассказывает о шести подростках, которые попадают в парк с живыми динозаврами. Они оказываются неподалёку от огромных рептилий и вынуждены выживать собственными усилиями.

Шоураннерами стали Скотт Кример, работавший над анимационным сериалом «Пингвины из Мадагаскара» и Лейн Луэрас, известная по фильму «Приключения Кота в сапогах». Проект получит восемь эпизодов.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO запустил в производство сериал «Сфера» по роману американского писателя Майкла Крайтона, также известного как автор фантастики «Парк юрского периода». Проектом занялась команда, создавшая сериал «Мир Дикого Запада».