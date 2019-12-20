Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер видеоигровой адаптации киносаги «Звёздные войны: Скайуокер», созданной на основе конструктора LEGO.
The Skywalker Saga разрабатывают на новом программном обеспечении. Каждой части выделят по пять уровней, при этом игроки смогут проходить эпизоды в любом порядке,
Выходи игры состоится в 2020 году на консолях PS4, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК.
Австралийское представительство LEGO высмеяло дизайн пикапа Cybertruck Илона Маска. На опубликованном фото изображена машинка из конструктора, сделанная из одного блока в четыре отсека в длину и два в ширину.
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