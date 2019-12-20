https://static.news.ru/photo/2c4c03b4-233e-11ea-b948-fa163e074e61_660.jpg Фото: WBGamesUK/youtube.com

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер видеоигровой адаптации киносаги «Звёздные войны: Скайуокер», созданной на основе конструктора LEGO.

The Skywalker Saga разрабатывают на новом программном обеспечении. Каждой части выделят по пять уровней, при этом игроки смогут проходить эпизоды в любом порядке, сообщает DTF.

Выходи игры состоится в 2020 году на консолях PS4, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК.

Австралийское представительство LEGO высмеяло дизайн пикапа Cybertruck Илона Маска. На опубликованном фото изображена машинка из конструктора, сделанная из одного блока в четыре отсека в длину и два в ширину.