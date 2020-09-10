Появился трейлер комедийного хоррора «Дичь» с Винсом Воном

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Российское подразделение кинокомпании Universal Pictures опубликовало трейлер комедийного хоррора «Дичь» американского режиссёра Кристофера Лэндона, известного по фильму «Паранойя». Премьера намечена на 3 декабря.

Картина рассказывает о девочке-подростке, которая становится жертвой маньяка по прозвищу Мясник. Он пытается убить девушку, но в результате меняется с ней телами.

Главные роли исполнили Винс Вон и Кэтрин Ньютон. Также в картине приняли участие Селеста О'Коннор, Миша Ошерович и Юрайа.

Как писал NEWS.ru, на YouTube-канале американского режиссёра Вуди Аллена появился трейлер его нового комедийного фильма «Фестиваль Рифкина». Мировая премьера намечена на 18 сентября.