В Сети появился трейлер мультфильма вселенной DC «Супермен. Красный сын».
Картина основана на комиксе Марка Миллара, по сюжету которого капсула с Суперменом приземлилась не в США, а в СССР.
В ролике появился Бэтмен в шапке-ушанке и Иосиф Сталин. Супермена озвучил актёр Джейсон Айзекс, известный по роли Лициуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, а также озвучивавший одного из злодеев в мультфильме «Бэтмен: Под красным колпаком».
Как писал NEWS.ru, английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена. Артист рассказал, что плащ героя DC по-прежнему висит у него в шкафу, и он ещё не отказался от роли.
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