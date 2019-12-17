https://static.news.ru/photo/978058ce-20be-11ea-9280-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Супермен. Красный сын» Фото: IGN/youtube.com

В Сети появился трейлер мультфильма вселенной DC «Супермен. Красный сын».

Картина основана на комиксе Марка Миллара, по сюжету которого капсула с Суперменом приземлилась не в США, а в СССР.

В ролике появился Бэтмен в шапке-ушанке и Иосиф Сталин. Супермена озвучил актёр Джейсон Айзекс, известный по роли Лициуса Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, а также озвучивавший одного из злодеев в мультфильме «Бэтмен: Под красным колпаком».

Как писал NEWS.ru, английский актёр Генри Кавилл заявил о том, что готов вернуться к роли Супермена. Артист рассказал, что плащ героя DC по-прежнему висит у него в шкафу, и он ещё не отказался от роли.