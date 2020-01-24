В Сети появился трейлер фильма «Дау» российского режиссёра Ильи Хржановского.
В 7-минутном ролике
«Дау» разделён на 13 фильмов, общий хронометраж которого составляет 700 часов. Основные съёмки ленты несколько лет проходили в Харькове, в специально отстроенном для этого павильоне-городе.
Роль Льва Ландау исполнил греко-российский дирижёр и актёр Теодор Курентзис.
Как писал NEWS.ru, четыре эпизода многосерийного фильма «Дау» не получили прокатное удостоверение от Министерства культуры России. По мнению экспертов, картины пропагандируют порнографию. В ответ на дважды полученный отказ создатели фильма заявили о намерении подать на министерство в суд.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен