https://static.news.ru/photo/770dcd78-3870-11ea-acca-fa163e074e61_660.jpg Дэниел Рэдклифф Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Австралийская киностудия Madman Films опубликовала трейлер экшен-комедии «Безумный Майлз» с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом.

Картина рассказывает о разработчике видеоигр, которому пришлось сражаться за свою жизнь на потеху интернет-публике, говорится в синопсисе картины.

Режиссёром фильма выступил Джейсон Ли Хауден, работавший над визуальными эффектами таких фильмов, как «Человек из стали», «Росомаха: Бессмертный» и трилогия «Хоббит».

Российская премьера картины запланирована на 27 февраля.

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