Австралийская киностудия Madman Films опубликовала трейлер экшен-комедии «Безумный Майлз» с британским актёром Дэниелом Рэдклиффом.
Картина рассказывает о разработчике видеоигр, которому пришлось сражаться за свою жизнь на потеху интернет-публике, говорится в синопсисе картины.
Режиссёром фильма выступил Джейсон Ли Хауден, работавший над визуальными эффектами таких фильмов, как «Человек из стали», «Росомаха: Бессмертный» и трилогия «Хоббит».
Российская премьера картины запланирована на 27 февраля.
Как писал NEWS.ru, кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем в главной роли.
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