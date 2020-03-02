https://static.news.ru/photo/715d04f6-5c7a-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Disney Россия/youtube.com

Компания Disney Россия опубликовала трейлер экранизации цикла романов ирландского писателя Оуэна Колфера о подростке-антигерое «Артемис Фаул».

Премьера картины должна состояться 28 мая. Трейлер напоминает смесь таких фильмов, как «Гарри Поттер» и Kingsman.

Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населённый гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирождённый мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев, — говорится в описании к ролику.

Работа над картиной закончилась давно, и первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года, однако релиз фильма отложили на несколько месяцев.

Как писал NEWS.ru, компания Universal Pictures опубликовала трейлер картины «Кэндимен», продюсером которой выступил Джордан Пил, снявший хорроры «Мы» и «Прочь». Новый проект является ремейком фильма ужасов 1992 года.