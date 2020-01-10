https://static.news.ru/photo/a5f73980-3393-11ea-bc38-fa163e074e61_660.jpg Фото: JoBlo TV Show Trailers/YouTube

В Сети появился трейлер четвёртого сезона сериала «Фарго», основанного на одноимённом фильме режиссёров братьев Коэнов.

Премьера проекта состоится 19 апреля на канале FX, и разделе канала на стриминговом сервисе Hulu.

Действие в новых сериях развернётся в 1950-е в городе Канзас-Сити штата Миссури. Сюжет расскажет о противостоянии двух преступных группировок, выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии.

Главные роли в проекте исполнили Крис Рок, Джесси Бакли и Тимоти Олифант.

Как писал NEWS.ru, телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Многосерийную адаптацию кинематографист разработает со своим американским коллегой Адамом Маккеем.