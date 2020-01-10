В Сети появился трейлер четвёртого сезона сериала «Фарго», основанного на одноимённом фильме режиссёров братьев Коэнов.
Премьера проекта состоится 19 апреля на канале FX, и разделе канала на стриминговом сервисе Hulu.
Действие в новых сериях развернётся в 1950-е в городе Канзас-Сити штата Миссури. Сюжет расскажет о противостоянии двух преступных группировок, выходцев с Юга США и иммигрантов из Италии.
Главные роли в проекте исполнили Крис Рок, Джесси Бакли и Тимоти Олифант.
Как писал NEWS.ru, телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо. Многосерийную адаптацию кинематографист разработает со своим американским коллегой Адамом Маккеем.
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