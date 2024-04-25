Появился тизер триллера «Трасса» с Михалковой: сюжет, актеры, когда выйдет

Фото: ОККО

Кадр из сериала «Трасса»

Заслуженная артистка РФ Анна Михалкова приняла участие в съемках психологического триллера «Трасса», трейлер которого 25 апреля распространился в Сети. Какую роль она сыграла, о чем эта картина, когда состоится премьера проекта?

О чем сериал «Трасса»

23 апреля в Сети появился тизер-трейлер сериала «Трасса». За день до этого в московском кинотеатре «Октябрь» состоялся специальный показ пилотного эпизода нового проекта Okko. Презентация сериала прошла в рамках программы «Первая серия» на 46-м Московском международном кинофестивале.

Главными героинями истории стали судья из Санкт-Петербурга Светлана Незнамова и следователь Эльвира Бараева. Незнамова разыскивает свою внезапно пропавшую приемную дочь Киру. В поисках наследницы судья сталкивается с обширной преступной сетью, которая занимается похищением подростков и торговлей ими.

Параллельно с этим в небольшом курортном городке в Ставропольском крае происходит ужасное преступление, которое внушает страх местным жителям. 13-летняя девочка на рассвете расстреляла свою спящую семью — мать, отца и бабушку, после чего попыталась повеситься в сарае. На выстрелы прибегает сосед и вытаскивает подростка из петли. Глава полиции района поручает расследование громкого дела следователю Эльвире Бараевой. Зрителям предстоит понять, как связаны похищение детей, убийство семьи и темное прошлое Незнамовой.

«Мы долго работали над этой историей, вкладывали много сил, и я надеюсь, что первый эпизод вызовет у зрителя эмоции и желание посмотреть сериал до конца. Над ним трудилось большое количество ищущих и талантливых людей. Он сделан, потому что мы решили, что можем не только что-то высказать, но, может быть, даже что-то поменять», — рассказал автор сценария и продюсер сериала Олег Маловичко.

Кто сыграл в сериале «Трасса»

Режиссерское кресло занял Душан Глигоров, знакомый зрителям по лентам «Выжить после» и «Ночь бойца». Автором сценария выступил Олег Маловичко. Продюсерами проекта стали Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко и другие. Оператором картины выступил Батыр Моргачев, музыкальным сопровождением триллера занимался Сергей Каширин. Художниками сериала стали Денис Исаев и Мария Швачкина.

В съемках картины принимали участие Карина Разумовская (исполнила роль судьи Светланы Незнамовой), Александр Ильин — младший, Анна Михалкова (она сыграла следователя Бараеву), Елизавета Ищенко (предстала в образе дочери петербургской судьи по имени Кира), Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова, Сергей Уманов и другие.

Фото: ОККО Кадр из сериала «Трасса»

Когда выйдет сериал «Трасса»

Съемки сериала проходили в регионе Кавказские Минеральные Воды, а именно в Ессентуках и Пятигорске, а также в Санкт-Петербурге. Съемка сцен завершилась в ноябре 2023 года.

Картина стала первым оригинальным проектом компании «Среда» Александра Цекало для Okko в рамках заключенного год назад, в апреле 2023 года, контракта на эксклюзивное производство контента. Всего зрителям предстоит посмотреть десять серий. Официальная дата премьеры до сих пор неизвестна, однако генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев оговорился, что премьера может состояться осенью.

«„Трасса“ — очень серьезная, сложная, тяжелая и захватывающая (что редко бывает) драма. Я немного завидую зрителям ММКФ, ведь они посмотрели первыми то, что мы увидим в Okko только осенью этого года», — рассказал Гордеев.

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