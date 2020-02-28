https://static.news.ru/photo/4e0e4b76-5a28-11ea-b2cf-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Водоворот» Фото: Atlantique Productions

Стриминговый сервис Netflix тизер мини-сериала «Водоворот», исполнительным продюсером которого выступил Дэмьен Шазелл, известный по фильму «Ла-Ла Ленд». Он так же срежиссировал первые два эпизода проекта.

Шоу рассказывает о живущем в Париже пианисте из Нью-Йорка. В прошлом он был известен, однако сейчас владеет убыточным клубом и состоит в сложных отношениях с певицей. Главный герой оказывается в непростой ситуации, когда узнаёт, что его деловой партнёр вовлечён в сомнительные дела. Параллельно с этим в городе появляется дочь-подросток центрального персонажа.

Мини-сериал состоит из восьми эпизодов. Они будут доступны на Netflix с 8 мая. В проекте сыграли Андре Холланд, Иоанна Кулиг, Тахар Рахим и Амандла Стенберг.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер сериала-антологии «Удивительные истории», исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг.