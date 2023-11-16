Появился тизер сериала «Цербер»: при чем здесь Пушкин, кого сыграл Цыганов Вышел трейлер детективного сериала «Цербер» с Цыгановым

Фото: Студия Чеховъ

В Сети появился трейлер сериала «Цербер» с Тимофеем Трибунцевым и Евгением Цыгановым. Кого они сыграли, о чем фильм, при чем здесь поэт Александр Пушкин?

О чем сериал «Цербер»

Онлайн-кинотеатр PREMIER недавно опубликовал трейлер сериала «Цербер», снятого «Студией Чеховъ» при поддержке Института развития интернета. Сюжет картины строится вокруг восстания декабристов зимой 1825 года в Санкт-Петербурге. События детективного сериала происходят в современной русскому писателю Александру Пушкину России.

«„Цербер“ — костюмированный сериал о пушкинской России, где сплелись любовные интриги, великая поэзия, восстание декабристов и загадочные серийные убийства», — говорится на сайте Института развития интернета (ИРИ).

Сюжет разворачивается на фоне подавления восстания декабристов на Сенатской площади в 1825 году. После успешного предотвращения покушения на императора, разыскиваются зачинщики восстания и сочувствующие им.

Фото: Студия Чеховъ

Параллельно с расследованием властей в Петербурге происходит череда жестоких убийств: жертвами становятся доносчики на революционеров. Возле тел убийца оставляет листки с литературными строками, которые постепенно складываются в стихотворение Александра Пушкина.

За дело берется гениальный московский следователь Лавр Петрович. Одновременно с этим императорская канцелярия освобождает из-под следствия дворянина Александра Бошняка, который, используя свои связи в Петербурге, должен раскрыть убийство.

Какой стих Пушкина цитируется в «Цербере»

В фильме приводятся строки из стихотворения «Андрей Шенье». По мнению пушкинистов, это произведение — одно из важнейших автобиографических стихотворений русского классика. В нем лирический герой находит схожие черты в судьбой гонимого властью французского поэта Андрея Шенье. Первые три строфы являются посвящением Hиколаю Раевскому — младшему.

В тизере звучит строка «Над равнодушною толпою», которую читают с окровавленного листка бумаги. После этого кадр сменяется и показываются убитые доносчики.

Самого поэта подозревали в связях с революционерами. Отвечая на вопрос был ли Пушкин декабристом, стоит отметить, что во время расследования по делу мятежников отсутствовали прямые свидетель­ства поэта в каком-либо тайном обществе, однако часто возни­кало упоминание «вольнолюбивых стихотворений»: «Вольности», «Кинжала» и «На 14 декабря». Пушкин состоял с обществе «Зеленая лампа», в котором также были некоторые декабристы. По мнению историка Павла Щеголева, «Зеленая лампа» была «вольным литературным обществом» при декабристском «Союзе благоденствия».

Связан ли «Цербер» с реальными историческими событиями

Многие из героев «Цербера» — это реально существовавшие исторические личности. Среди них — граф Иван Витт, ботаник Александр Бошняк, граф Бенкендорф, император Николай I и тайный агент царского правительства Каролина Собаньская, в которую, как поговаривали современники, был влюблен молодой поэт Александр Пушкин.

Съемочная команда сериала воссоздала интерьеры и костюмы эпохи восстания декабристов. Некоторые бальные платья были взяты из коллекций российских музеев. Модельеры ориентировались на эскизы и лекала того времени.

Сериал «Цербер» был признан лучшим по версии жюри на фестивале «Пилот» в 2023 году.

Фото: Студия Чеховъ

Кто сыграл в «Цербере»

Съемки сериала начались в ноябре 2022 года. Режиссером исторического детектива выступил Владимир Щегольков. Продюсерами «Цербера» стали Владимир Щегольков и Станислав Хапсаев, а автором сценария — Александр Гоноровский.

Следователя Лавра Петровича сыграл Тимофей Трибунцев. Роль дворянина Александра Бошняка исполнил Сергей Марин. Евгений Цыганов предстал в образе графа Ивана Витта.

Партнерами по площадке Марина, Цыганова и Трибунцева в сериале стали Кирилл Кяро, Александр Горбатов Дмитрий Ульянов, Вера Колесникова и другие.

Когда выйдет «Цербер»

Премьера картины состоится в конце ноября 2023 года на платформе Premier. Планируется, что первые две серии выдут 23 ноября, третья — 28 ноября, а четвертая — 30 ноября. Позже картину покажут на телеканале НТВ.

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