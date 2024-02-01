Появился тизер нового сезона «Игры в кальмара» Netflix представил тизер второго сезона «Игры в кальмара»

Фото: YOUNGKYU PARK/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал короткий тизер второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Судя по кадрам, зрителю стоит ждать возвращения главного героя первой части, игромана Сон Ки Хуна, или номер 456.

Ведущую роль в сериале снова исполнит Ли Джон Джэ. Как и в финале первого сезона, его персонаж появился в тизере с новой прической. Netflix не раскрывает точную дату выхода продолжения сериала, однако сообщил, что премьера состоится в 2024 году.

Сериал «Игра в кальмара» вышел осенью 2021 года и мгновенно занял лидирующие строки стриминга по просмотрам. Кровавая история о борьбе и выживании в опасной игре, где ценность человеческой жизни приравнена к деньгам, завоевала популярность не только в Южной Корее, но и по всему миру.

Ранее кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала новый трейлер экранизации повести писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому вперед». В пресс-службе организации добавили, что фильм выйдет на больших экранах 18 апреля. В центре сюжета картины, как и в литературном первоисточнике, будут приключения девочки из будущего Алисы Селезневой. Ее роль исполнила Даша Верещагина, а родителей главной героини сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова.