В Сети появился трейлер фильма «Пиноккио», переведённый на русский язык с итальянского.
Премьера картины в России состоится 12 марта 2020 года.
Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем, — говорится в описании к ролику.
В киноленте совместного производства Италии, Франции и Великобритании снялись Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Массимо Чеккерини, Рокко Папалео и Марина Вакт.
Компания Polydor Records опубликовала саундтрек, записанный к экранизации американского мюзикла «Кошки». Авторство композиций принадлежит композитору Эндрю Ллойду-Уэбберу, который также написал музыку к оригинальной постановке.
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