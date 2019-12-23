https://static.news.ru/photo/c9160ae8-256c-11ea-97f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: volgafilm.ru

В Сети появился трейлер фильма «Пиноккио», переведённый на русский язык с итальянского.

Премьера картины в России состоится 12 марта 2020 года.

Легендарная история оживает на больших экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем, — говорится в описании к ролику.

В киноленте совместного производства Италии, Франции и Великобритании снялись Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Массимо Чеккерини, Рокко Папалео и Марина Вакт.

Компания Polydor Records опубликовала саундтрек, записанный к экранизации американского мюзикла «Кошки». Авторство композиций принадлежит композитору Эндрю Ллойду-Уэбберу, который также написал музыку к оригинальной постановке.