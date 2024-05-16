Появился первый тизер сериала «Дюна: Пророчество»

Фото: @StreamOnMax

Стриминговый сервис Max на своем YouТube-канале опубликовал первый тизер-трейлер к сериалу «Дюна: Пророчество». Он станет приквелом полнометражных фантастических фильмов, снятых режиссером Дени Вильневым.

Из тизера следует, что действие сериала будет происходить за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдиса, главного героя фильмов, и будет посвящено зарождению ордена «Бене Гессерит». Главные роли сестер Харконнен исполнят Эмили Уотсон («Вселенная Стивена Хокинга», «Чернобыль») и Оливия Уильямс («Шестое чувство», «Отец»). Релиз анонсирован на осень текущего года, однако конкретная дата не называется.

Ранее сообщалось, что вторая часть «Дюны» стала самым высокооцененным фильмом в карьере Дени Вильнева. Согласно данным портала Rotten Tomatoes, 97% рецензий кинокартины — положительные. Журналисты высоко оценили визуальные эффекты ленты, отмечая, что сиквел получился лучше первой части. Часть рецензентов отметили эпичность ленты, поставив ее в один ряд с «Лоуренсом Аравийским» (1962) Дэвида Лина, «Темным рыцарем» (2008) Кристофера Нолана и фильмом «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (1980) Ирвина Кершнера.