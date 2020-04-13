Появились подробности «Дюны» Дени Вильнёва

https://static.news.ru/photo/d28d13f8-7d98-11ea-a96c-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Дюны» Фото: Warner Bros.

Издание Vanity Fair опубликовало первый кадр из фильма «Дюны» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Картина является экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.

На изображении показан актёр Тимоти Шаламе в образе главного героя, Пола Атрейдеса, на родной планете Каладан. По сюжету, ему и его семье предстоит покинуть планету, чтобы взять под контроль управление опасной пустынной планетой Арракис.

Выход ленты должен состояться 17 декабря этого года.

Как писал NEWS.ru, издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.