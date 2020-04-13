Появились подробности «Дюны» Дени Вильнёва

Издание Vanity Fair опубликовало первый кадр из фильма «Дюны» канадского режиссёра Дени Вильнёва, известного по фильмам «Бегущий по лезвию 2049» и «Прибытие». Картина является экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта.
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Выход ленты должен состояться 17 декабря этого года.
Как писал NEWS.ru, издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.
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