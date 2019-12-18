Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «1917» британского режиссёра Сэма Мендеса.
Сюжет картины рассказывает о двух британских солдатах, которым во время Первой мировой войны поручили за кратчайший срок пересечь вражескую территорию и предостеречь солдат своей армии от смертельной атаки. Среди военных, которым грозит опасность, есть брат главного героя.
В опубликованном ролике показаны сцены сражений на поле битвы и выживания двух сослуживцев.
Как писал NEWS.ru ранее, фильм «1917» получил номинацию церемонии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».
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