https://static.news.ru/photo/88a7d146-2272-11ea-8c89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер фильма «1917» британского режиссёра Сэма Мендеса.

Сюжет картины рассказывает о двух британских солдатах, которым во время Первой мировой войны поручили за кратчайший срок пересечь вражескую территорию и предостеречь солдат своей армии от смертельной атаки. Среди военных, которым грозит опасность, есть брат главного героя.

В опубликованном ролике показаны сцены сражений на поле битвы и выживания двух сослуживцев.

Как писал NEWS.ru ранее, фильм «1917» получил номинацию церемонии «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».