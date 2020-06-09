Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров». Главную роль в экранизации одноимённой игры исполнила американская актриса Милла Йовович.
Артистка, изображающая на экране персонажа Натали Артемис,
Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.
Как писал NEWS.ru, издание The Playlist опубликовало первые кадры «В ожидании варваров» итальянского режиссёра Сиро Герры. Картина готовится к выходу на стриминговых сервисах в августе 2020 года.
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