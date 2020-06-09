Кино

Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

10:33, 10 июня 2020 144
Кадр из фильма «Охотник на монстров» Кадр из фильма «Охотник на монстров» Фото: constantin-film.de

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров». Главную роль в экранизации одноимённой игры исполнила американская актриса Милла Йовович.

Артистка, изображающая на экране персонажа Натали Артемис, запечатлена в сцене сражения. На руке у неё можно увидеть Slinger — оружие охотников, представленное в оригинальной игре.

Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.

Как писал NEWS.ru, издание The Playlist опубликовало первые кадры «В ожидании варваров» итальянского режиссёра Сиро Герры. Картина готовится к выходу на стриминговых сервисах в августе 2020 года.

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