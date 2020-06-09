Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

https://static.news.ru/photo/5ff41656-aaee-11ea-bee8-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Охотник на монстров» Фото: constantin-film.de

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров». Главную роль в экранизации одноимённой игры исполнила американская актриса Милла Йовович.

Артистка, изображающая на экране персонажа Натали Артемис, запечатлена в сцене сражения. На руке у неё можно увидеть Slinger — оружие охотников, представленное в оригинальной игре.

Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.

Как писал NEWS.ru, издание The Playlist опубликовало первые кадры «В ожидании варваров» итальянского режиссёра Сиро Герры. Картина готовится к выходу на стриминговых сервисах в августе 2020 года.