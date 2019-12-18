https://static.news.ru/photo/a76417e6-223d-11ea-a0ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount Pictures

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала видео со съёмок фильма «Лучший стрелок 2».

Ролик призван показать, что актёры максимально вложились в работу над картиной, чтобы как можно лучше передать ощущение полёта на истребителе.

В видео показано, как Том Круз лично летает на самолёте, в некоторые моменты проносясь очень близко к земле и съёмочной группе. Артисты переносили перегрузку в 8g, находясь в кабине. По мнению Круза, который также выступил одним из продюсеров картины, только съёмки настоящих полётов могут передать всю атмосферу процесса.

Режиссёр фильма Джозеф Косински использовал при съёмках новую технологию, которая позволила разместить в кабине по шесть IMAX-камер.

Как писал NEWS.ru, Paramount Pictures опубликовала новый трейлер «Лучший стрелок 2».