Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала видео со съёмок фильма «Лучший стрелок 2».
Ролик призван показать, что актёры максимально вложились в работу над картиной, чтобы как можно лучше передать ощущение полёта на истребителе.
В видео показано, как Том Круз лично летает на самолёте, в некоторые моменты проносясь очень близко к земле и съёмочной группе. Артисты переносили перегрузку в 8g, находясь в кабине. По мнению Круза, который также выступил одним из продюсеров картины, только съёмки настоящих полётов могут передать всю атмосферу процесса.
Режиссёр фильма Джозеф Косински использовал при съёмках новую технологию, которая позволила разместить в кабине по шесть IMAX-камер.
Как писал NEWS.ru, Paramount Pictures опубликовала новый трейлер «Лучший стрелок 2».
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