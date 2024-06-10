Появилось первое фото со съемок «Достать ножи — 3» с Дэниелом Крейгом

Фото: Lionsgate/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэниел Крейг в фильме «Достать ножи»

Режиссер Райан Джонсон сообщил в аккаунте X о старте съемочного процесса детективного фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец». Он также опубликовал фотографию с актером Дэниелом Крейгом. Знаменитость играет главную роль в кинокартине, детектива Бенуа Бланка.

И мы начинаем! Сегодня первый съемочный день следующего расследования Бенуа Блана «Проснись мертвец» — увидимся на другой стороне, — написал Джонсон.

Как стало известно, в фильме также сыграют Томас Хейден Черч, Джереми Реннер и Джош Бролин. Кроме того, к участию в съемках приглашены Джош О'Коннор, Кейли Спейни, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Гленн Клоуз и Мила Кунис. Третья часть знаменитой франшизы выйдет в 2025 году. Премьера может пройти на Netflix.

Ранее сообщалось, что в Сети появился анонсирующий тизер. Его представил сервис Netflix. В ролике говорится, что Бланку придется расследовать свое самое опасное дело.

В тизере не показываются кадры из картины. Однако представлен логотип фильма. Закадровый голос анонсирует новое расследование Бенуа Бланка. Режиссер Райан Джонс в свою очередь подтвердил, что материалы по фильму «Проснись, мертвец» — перевод названия — будут представлены «очень скоро».