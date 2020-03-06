В Сети появились новые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На них появились актрисы Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Людмила Артемьева.
Ролик, запечатлевший работу команды на съёмочной площадке,
Ранее стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали со съёмок сериала. Работа над ним ведётся в Белоруссии.
Как писал NEWS.ru, режиссёр проекта Андрей Яковлев подтвердил, что седьмой сезон шоу станет последним. Съёмки стартовали в начале 2020 года.
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