https://static.news.ru/photo/fcf9163c-5f9d-11ea-b793-fa163e074e61_660.jpg Олеся Железняк Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

В Сети появились новые кадры со съёмочной площадки седьмого сезона сериала «Сваты». На них появились актрисы Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Людмила Артемьева.

Ролик, запечатлевший работу команды на съёмочной площадке, опубликовал портал DonDay. Действие происходит в отеле, судя по разговору героинь.

Ранее стало известно, что актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко уехали со съёмок сериала. Работа над ним ведётся в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, режиссёр проекта Андрей Яковлев подтвердил, что седьмой сезон шоу станет последним. Съёмки стартовали в начале 2020 года.