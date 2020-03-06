В Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel. На кадрах видна работа команды над сценой с участием нового Капитана Америка — Агента США.
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Агент США, также известный как Джон Уокер — оперативник, появившийся в качестве возможной замены для Капитана Америка. Он является человеком на пределе возможностей и изначально был представлен в комиксах как анти-герой Супер-Патриот, пытающийся уничтожить Капитана Америка.
Съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат» начались 4 ноября 2019 года, о чём сообщили исполнители главных ролей Себастиан Стэн и Энтони Маки. Проект выйдет на стриминговом сервисе Disney+, писал NEWS.ru.
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