https://static.news.ru/photo/f12d83d6-5f86-11ea-a32f-fa163e074e61_660.jpg Герои сериала «Сокол и Зимний Солдат» Фото: Marvel Studios Inc.

В Сети появились видео со съёмочной площадки сериала «Сокол и Зимний солдат» вселенной Marvel. На кадрах видна работа команды над сценой с участием нового Капитана Америка — Агента США.

На YouTube-канале пользователя Charles Murphy появились четыре ролика, снятых сверху издалека. Как сообщает Screen Rant, Агент США в рукопашном бою даёт отпор несколькими нападающими, которые, пытаются похитить мировых лидеров во время встречи «Большой двадцатки» 2023 года.

Агент США, также известный как Джон Уокер — оперативник, появившийся в качестве возможной замены для Капитана Америка. Он является человеком на пределе возможностей и изначально был представлен в комиксах как анти-герой Супер-Патриот, пытающийся уничтожить Капитана Америка.

Съёмки сериала «Сокол и Зимний солдат» начались 4 ноября 2019 года, о чём сообщили исполнители главных ролей Себастиан Стэн и Энтони Маки. Проект выйдет на стриминговом сервисе Disney+, писал NEWS.ru.