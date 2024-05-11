Появились первые кадры со съемок продолжения сериала «И просто так»

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Сара Джессика Паркер

Съемки третьего сезона сериала «И просто так» стартовали в Нью-Йорке, сообщает портал Just Jared. На опубликованных изданием кадрах заметно, что к главной роли вернулась актриса Сара Джессика Паркер.

На снимках Паркер предстала в блузке Altuzarra мятного цвета, нежно-розовой юбке и туфлях на каблуках. Образ актрисы дополнили шарфик, повязанный бантом, а также сумка из кожи от Gucci Jackie стоимостью $14 тысяч. На одном из кадров актриса появилась в спортивных штанах, надетых под юбку, и черном пуховике. Волосы, тронутые сединой, актриса собрала на затылке, оставив распущенными волнистые локоны.

«И просто так» является продолжением популярного в 90-х сериала «Секс в большом городе», который рассказывал о жизни четырех взрослых подруг из Нью-Йорка — Кэрри, Миранде, Саманте и Шарлотт. В новых выпусках шоураннеры решили показать, как меняется жизнь героинь после 50 лет.

Ранее «Амедиатека» вырезала сцену поцелуев двух героинь (ЛГБТ-движение признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена) из пятой серии первого сезона сериала «И просто так». На кадрах персонажи Че и Миранда впервые целуются в кадре. Более того, сервис переозвучил диалог так, что о связи девушек вовсе не упоминается.