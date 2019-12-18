https://static.news.ru/photo/6724d638-21a3-11ea-87a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: billandted3/instagram.com

В Сети появились первые официальные кадры из продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.

На снимках, опубликованных в Instagram, показаны не только главные герои, но и их дочери, и также Смерть, которая появилась в оригинальном фильме.

Третья часть фильма, получившая название Face The Music (дословно — «Держать ответ»), выйдет 21 августа 2020 года. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах. В киноленте также примут участие Уильям Сэдлер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн и Скотт Мескади, широко известный как рэпер Кид Кади.

Режиссёром проекта выступит Дин Паризо. Сценарий напишут Крис Мэтисон и Эд Соломон, работавшие над первыми двумя частями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Киану Ривз восхитил поклонников, появившись на съёмках фильма «Билл и Тед» с густой бородой.