Третья часть фильма, получившая название Face The Music (дословно — «Держать ответ»), выйдет 21 августа 2020 года. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах. В киноленте также примут участие Уильям Сэдлер, Самара Уивинг, Бригитт Ланди-Пейн и Скотт Мескади, широко известный как рэпер Кид Кади.
Режиссёром проекта выступит Дин Паризо. Сценарий напишут Крис Мэтисон и Эд Соломон, работавшие над первыми двумя частями.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Киану Ривз восхитил поклонников, появившись на съёмках фильма «Билл и Тед» с густой бородой.