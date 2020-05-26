Появились первые кадры из драмы «В ожидании варваров» c Джонни Деппом

https://static.news.ru/photo/5c8b8dac-9f3e-11ea-a879-fa163e074e61_660.jpg Фото: ThePlaylist/twitter.com

Издание The Playlist опубликовало первые кадры «В ожидании варваров» итальянского режиссёра Сиро Герры. Картина готовится к выходу на стриминговых сервисах в августе 2020 года.

Проект основан на одноимённом романе нобелевского лауреата из ЮАР Джона Кутзее, который рассказывает о магистрате, которому грозит отставка, когда в город приезжает обделённый состраданием полковник. Офицер проводит серию безжалостных допросов относительно слухов о нападениях «варваров», то есть местного населения, на колонистов.

Кинокомпания Samuel Goldwyn Films приобрела права на прокат ленты в Северной Америке, однако в итоге решила выпустить его сразу на онлайн-платформах из-за сложившийся ситуации с закрытием кинотеатров.

Как писал NEWS.ru, издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из сериала «Противостояние», созданного на основе одноимённой книги американского писателя Стивена Кинга. Сценарий написали Бен Кэвелл и Джош Бун, который также выступил исполнительным продюсером и поставил все эпизоды.