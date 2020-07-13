Появились кадры со съёмок юбилейного сезона сериала «Тайны следствия»

https://static.news.ru/photo/2e57c70a-c5b0-11ea-9434-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Телеканал «Россия 1» опубликовал первые кадры со съёмок детективного сериала «Тайны следствия». Работа пройдёт в Санкт-Петербурге и Карелии.

Проект рассказывает о следователе Марии Шевцовой, которая распутывает преступления и задерживает опасных преступников. Параллельно женщина растит детей и переживает личные драмы.

В юбилейном сезоне Марии и её коллегам предстоит пройти через новые непредсказуемые испытания как в профессиональной сфере, так и на личном фронте.

Главную роль в «Тайнах следствия» исполняет Анна Ковальчук. Также в шоу принимают участие Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Злата Ковальчук, Степан Пивкин, Андрей Шарков, Светлана Щедрина и Наталья Ионова.

Режиссёрами новых серий выступят Егор Баринов и Егор Абросимов.

Как писал NEWS.ru, 13 июля на Первом канале вышел многосерийный фильм «Андреевский флаг». Проект состоит из 16 эпизодов.