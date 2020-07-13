Появились кадры со съёмок юбилейного сезона сериала «Тайны следствия»

Телеканал «Россия 1» опубликовал первые кадры со съёмок детективного сериала «Тайны следствия». Работа пройдёт в Санкт-Петербурге и Карелии.
Проект рассказывает о следователе Марии Шевцовой, которая распутывает преступления и задерживает опасных преступников. Параллельно женщина растит детей и переживает личные драмы.
В юбилейном сезоне Марии и её коллегам предстоит пройти через новые непредсказуемые испытания как в профессиональной сфере, так и на личном фронте.
Главную роль в «Тайнах следствия» исполняет Анна Ковальчук. Также в шоу принимают участие Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Злата Ковальчук, Степан Пивкин, Андрей Шарков, Светлана Щедрина и Наталья Ионова.
Режиссёрами новых серий выступят Егор Баринов и Егор Абросимов.
Как писал NEWS.ru, 13 июля на Первом канале вышел многосерийный фильм «Андреевский флаг». Проект состоит из 16 эпизодов.
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