Появились кадры новой комедии от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.
Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну,
В съёмках приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс и звезда шоу «Друзья» Лиза Кудроу. Премьера первого сезона состоится на Netflix 29 мая.
Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу.
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