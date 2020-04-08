Кино

Появились кадры новой комедии от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом

18:46, 08 апреля 2020 21
Фото: Aarona Epstein/netflix.com

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.

Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну, сообщают журналисты. Отмечается, что сериал высмеивает политику и поведение американского президента Дональда Трампа.

В съёмках приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс и звезда шоу «Друзья» Лиза Кудроу. Премьера первого сезона состоится на Netflix 29 мая.

Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях