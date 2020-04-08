Появились кадры новой комедии от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом

https://static.news.ru/photo/986e73ba-79b0-11ea-a8db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aarona Epstein/netflix.com

Издание Entertainment Weekly опубликовало кадры комедийного сериала «Космические войска». Сценарий к нему написали один из авторов американского «Офиса» Грег Дэниелс и звезда телепроекта Стив Карелл, который также сыграл главную роль в новом шоу.

Карелл играет генерала Марка Нэйрда, который начинает работать вместе с учёными на секретной базе в Колорадо, чтобы выполнить указ президента и полететь на Луну, сообщают журналисты. Отмечается, что сериал высмеивает политику и поведение американского президента Дональда Трампа.

В съёмках приняли участие Джон Малкович, Бен Шварц, Ноа Эммерих, Диана Сильверс и звезда шоу «Друзья» Лиза Кудроу. Премьера первого сезона состоится на Netflix 29 мая.

Как писал NEWS.ru, телеканал NBC готовит к выпуску фильм, продолжающий историю американской адаптации сериала «Офис» британского комика Рики Джервейса. Картина расскажет о жизни одного из главных героев, Майкла Скотта, после событий, описанных в шоу.